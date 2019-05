Kurz-Abwahl: „Unmut bei unseren Leuten ist groß“

Die Schockwellen der Bundesregierungs-Abwahl erfassen auch die Steiermark. Seit Tagen hängt der Haussegen zwischen den Regierungsparteien ÖVP und SPÖ schief. Die Anspannung war auch bei der Landtagssitzung am Dienstag zu spüren. ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer will an der steirischen Koalition festhalten, aber: „Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen.“