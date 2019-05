Nach Verletzung: Extremsurfer zurück auf Megawelle

Die Rückenverletzung (siehe Folge drei) hat sich als „nicht so schlimm“ herausgestellt: Alex Wippel meldet sich in Folge vier der neuen krone.tv-Serie „Eight or Eighty“ zurück und begibt sich wieder auf die Jagd nach der größten Welle der Welt in Nazaré in Portugal. Wie s ihm dabei ergeht und was es mit dem jungen Surfer Gabriel aus Brasilien in dieser Folge auf sich hat, sehen Sie hier im Video (oben).