Nacktfoto-Leak: So heftig reagiert Iggy Azalea

Sie habe der Veröffentlichung der Nacktbilder aber nicht zugestimmt, erklärte Azalea. Die 28-Jährige meldete sich am Montag noch einmal aus ihrer selbst auferlegten Twitter- und Instagram-Pause mit einem Statement zurück, in dem sie sich nicht nur verärgert über den Foto-Leak zeigte. Auch kritisierte sie die Reaktionen auf die Fotos: „Ich habe in den vergangenen 24 Stunden einigen boshaften Scheiß gesehen. Ich kann mit so viel Negativität nicht umgehen.“ Fürs Erste sei es deshalb das Beste, ihre Accounts deaktiviert zu lassen.