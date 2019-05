Ab jetzt sind die neuen Euro-Scheine in Umlauf

„Banknoten sind Hightech-Produkte“

Die neuen Scheine sollen noch sicherer vor Geldfälschern sein - etwa durch die sogenannte Smaragdzahl, auf der sich beim Kippen ein Lichtbalken auf und ab bewegt. Bei den neuen Scheinen sind zudem in der Wertzahl Euro-Symbole zu erkennen. „Banknoten sind ein Hightech-Produkt. Die stetige Fortentwicklung der Banknotentechnologie ist eine der zentralen Aufgaben des Eurosystems und somit auch der OeNB. Denn nur fälschungssichere Banknoten sorgen für das nötige Vertrauen der Bevölkerung in ihre Währung“, so Kurt Pribil, Direktor der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB).