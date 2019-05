Arnies Neffe über Politik, Business und Tequila

Arnies Neffe ist sein Anwalt. Und neben vielen Firmenbeteiligungen macht der Mann mit dem US- und dem österreichischen Pass nun auch in Premium Tequila: Die „Krone“ traf Patrick Knapp-Schwarzenegger während des Wien-Besuches seines Onkels und erfuhr, dass die aktuelle Krise hierzulande bis in die USA Wogen schlägt: „Ja, nur die wenigsten wissen etwas über die österreichische Politik. Aber mehrere Freunde haben mich auf diese Situation angesprochen.“