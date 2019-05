Linzer Stadtvize stoppt Rechtsabbiegen bei Rot

Unter Blitzlichtgewitter kündigte im August letzten Jahres der damalige FP-Verkehrsminister Norbert Hofer an, dass es Auto- und Radfahrern ab 2019 vorerst an drei ausgewählten Kreuzungen in Linz möglich sein soll, trotz roter Ampel rechts abzubiegen. Eine Entscheidung, die auch Hofers Pendant in Linz, Markus Hein, gefiel. Er meinte damals: „Uns sind alle Maßnahmen willkommen, die den Verkehr in der Stadt möglichst flüssig gestalten und so unnötige Steh- und Stauzeiten vermeiden.“