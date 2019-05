„Sojus“-Rakete kurz nach Start von Blitz getroffen

Wenige Sekunden nach dem Start hat am Montag ein Blitz in eine russische „Sojus“-Rakete mit einem GLONASS-Navigationssatelliten an Bord eingeschlagen. Die Rakete flog vom Weltraumbahnhof Plessezk in Nordrussland mitten in ein Gewitter hinein, wie auf einem Video (siehe oben) des Militärfernsehsenders Swesda TV zu sehen ist.