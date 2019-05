Mann greift Schulkinder mit Messer an: Drei Tote

Im Jahr 2008 hatte ein Mann in Tokio sieben Menschen erstochen. Der Japaner war zur Mittagszeit in einem auch bei Touristen beliebten Viertel mit einem Lastwagen in die Menge gerast und hatte wahllos auf Passanten eingestochen. Zehn Menschen wurden verletzt. Der Mann wurde später zum Tode verurteilt. Das Blutbad in Tokio ereignete sich am gleichen Tag wie jenes aus dem Jahr 2001, als ein Amokläufer in einer Volksschule in der Stadt Ikeda wahllos acht Kinder mit einem Küchenmesser erstach.