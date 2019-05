Motorrad prallte gegen Rettungsauto im Einsatz

Am Montag um 12:50 Uhr lenkte ein 34-Jähriger in Innsbruck am Innrain ein Rettungsfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn in östlicher Richtung, benützte vor der Kreuzung Innrain/Anichstraße die Busspur und wollte in Richtung Stadtmitte weiterfahren. Vor dem Rettungsauto fahrende Fahrzeuglenker, die aufgrund der bestehenden Grünphase an der Kreuzung ebenfalls in diese Richtung fahren wollten, verringerten ihre Geschwindigkeit und ermöglichten dem Einsatzfahrzeug die ungehinderte Weiterfahrt. Zur selben Zeit lenkte ein 62-Jähriger sein Motorrad am Innrain in westlicher Richtung, ordnete sich bei der angeführten Kreuzung zum Linksabbiegen ein und zwang eine entgegenkommende Lenkerin zum Abbremsen. Er fuhr noch an einem weiteren entgegenkommenden Fahrzeug vorbei und stieß schlussendlich mit dem Rettungsfahrzeug zusammen. Er kam mit seinem Motorrad zu Sturz und wurde erheblich verletzt.