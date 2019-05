St. Pölten sprach in Transfer-Causa vor CAS vor

Der SKN St. Pölten hat am Montagvormittag in der Causa Transfersperre vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne vorgesprochen. Wie der Fußball-Bundesligist danach bekannt gab, sehe man einem Urteil optimistisch entgegen. „Aus meiner Sicht ist die Verhandlung sehr positiv verlaufen“, sagte General Manager Andreas Blumauer.