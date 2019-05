Regierungssturz platzte in ÖVP-Freude über EU-Wahl

Kräftiger Sprung bei Wahlbeteiligung

Besonders bemerkenswert findet Paul Eiselsberg vom Linzer Institut IMAS International den Sprung der ÖVP und die kräftig gestiegene Wahlbeteiligung: 62,1% nach 48,3 Prozent vor fünf Jahren! „Da kommt schon stark heraus, dass man sich in schwierigen Zeiten oder wenn man sich nicht ganz sicher ist über die Zukunft, eher an der Nummer Eins orientiert, in diesem Fall am Kanzler“, bestätigt Eiselsberg den weithin sichtbaren Wunsch nach Stabilität.