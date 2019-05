Zwei rote Einsprengsel im türkisen Salzburg

In roten Hochburgen gab es Debakel-Ergebnisse: In der Industrie-Gemeinde Lend (Pinzgau) verlor die SPÖ im Vergleich zur EU-Wahl 2014 gleich 15,9 Prozent, während die ÖVP 19,8 Prozent zulegte. In der Eisenbahner-Stadt Bischofshofen (Pongau) brachen die Roten um 8,3 Prozent ein, während die Türkisen 16,2 Prozent gewannen.