Austria bestätigt: Christian Ilzer neuer Trainer

Der 41-Jährige hatte den WAC in der abgelaufenen Saison auf Rang 3 und damit in die Gruppenphase der Europa League geführt. Mit seinem neuen Klub muss Ilzer in der Europa-League-Qualifikation antreten, weil die Austria die Saison an der 4. Stelle abschloss. Diese Platzierung war für Ibertsberger zu wenig, um seinen Job zu behalten, obwohl sich der Vertrag des Salzburgers durch das Erreichen des Europacups automatisch verlängert hatte. Die Verantwortlichen der Austria setzen künftig lieber auf Ilzer und waren dafür auch bereit, den Coach aus seinem Vertrag in Wolfsberg herauszukaufen. Schon vor einem Jahr war Ilzer auf Ibertsberger gefolgt - und zwar beim WAC.