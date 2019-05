Nach 30 Jahren ist nun Öffnung der B 1 in Sicht

Bereits 1989 lagen in Wels die ersten Pläne für die Öffnung der Eisenhowerstraße auf dem Tisch. Aber noch immer fließt der Verkehr auf dem rund 500 Meter langen Teilstück der Bundesstraße…1 nur von Ost nach West. Der vom Westen kommende Durchzugsverkehr muss mitten durch die Stadt Umwege in Kauf nehmen. Nun scheint eine Lösung in Sicht: „Die Öffnung der Einbahn ist möglich Jetzt müssen die Gespräche mit dem Land aufgenommen werden“, ist FP-Stadtchef Andreas Rabl mit der vorliegenden Studie der Experten zufrieden.