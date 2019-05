Comeback - aber noch kein neuer Vertrag

Der so mit einem ganz anderen Gefühl den Heimaturlaub in Salzburg antreten konnte. Auch da will er hart weiterarbeiten, wie im Winter bei Sporttherapeut Herbert Laux Sonderschichten einlegen. Um nächste Saison wieder durchzustarten - ob bei der Admira, ist offen. „Mein Vertrag läuft Ende Mai aus“, hängt der 24-Jährige noch etwas in der Luft. Auch wenn er guter Dinge ist, dass es bei den Südstädtern weitergeht. Da hat sein Berater, Ex-Austria-Salzburg-Kumpel Marko Vujic (Rogon), aber noch einiges zu tun.