Monika Martin schickt einen „hellen Stern“

„Um ein bisl Geduld“, bittet Schlage-Königin Monika Martin ihre Fans was das neue Album betrifft. Das erscheint - unter dem Titel „Ich liebe dich“ - erst am 2. August. Inzwischen versorgt die Grazerin ihre Fangemeinde freilich mit einem Vorgeschmack. Die Single „Ein heller Stern“ geht dem Album voraus - und erntet großes Lob. Martin: „Es freut mich sehr , dass es schon so viele positive Reaktionen gibt!“