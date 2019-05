Sonnige Aussichten für die Sommersaison in Tirol

Auch wenn auf den Bergen noch überraschend viel Schnee liegt: Tirol befindet sich seit 1. Mai in der Sommersaison. Die hat in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Auch heuer könnte es neuerlich Zuwächse geben. Mehr als 6 Millionen Sommergäste werden erwartet. Die Buchungslage ist bereits jetzt gut.