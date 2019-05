Niederösterreich mit vier Mann im EU-Parlament

Ein sattes Plus von 7,7 Prozent konnte die Volkspartei bei den EU-Wahlen in Niederösterreich einfahren. Mit jetzt 40,6 Prozent ließ die Fraktion die anderen Parteien weit hinter sich. Die Sozialdemokraten konnten sich mit 22 Prozent (minus 1%) den zweiten Platz sichern. Die Freiheitlichen liegen weiter konstant vor Grünen und Neos. Einige Wahldetails stechen heraus: Mit einem beinahe doppelt so hohen Zuwachs wie im Landesschnitt kann EU-Parlamentarier Lukas Mandl aufwarten, der in „seinem“ Gerasdorf ein Plus von knapp 14 Prozent einfuhr. Ähnlich auch Listenelfter Alexander Bernhuber: der junge Bauernbündler holte in seiner Heimat Kilb im Bezirk rekordverdächtige 61% für die VP. Die Volkspartei wird damit drei der sieben EU-Mandate mit Niederösterreichern besetzen können (siehe dazu auch Kommentar links). Günther Sidl holte der SP in Petzenkirchen-Bergland mit 37 Prozent souverän den ersten Platz. Bei den Freiheitlichen erhielt Harald Vilimsky in Niederösterreich 11.693 Vorzugsstimmen.