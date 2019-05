Mann überlebte Stromschlag

Für den 23-jährige Mann aus dem Nordburgenland wird das Leben nie mehr, wie es vorher war. Noch jetzt muss er regelmäßig zur Nachbehandlung in die Klinik. Ausgelöst hatte die Katastrophe ein Kollege des Montagehelfers. Die Männer waren auf der Pyhrnautobahn damit beschäftigt, Betonelemente von einem Sattelschlepper abzuladen. Der Baggerfahrer geriet mit dem Greifarm zu nahe an die Stromleitung, und es kam zu einem Stromüberschlag. Tausende Volt jagten durch den Körper des jungen Burgenländers. Er wurde mit schwersten Verbrennungen in ein Krankenhaus geflogen. Dort kämpften die Spezialisten tagelang um sein Leben. Mit den Spätfolgen kämpft der Montagehelfer noch heute. Alle drei Wochen muss er zum Verbandswechsel ins Spital.