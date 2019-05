Gemeinsamer Klima-Appell von Arnie & Greta in Wien

Debatte in der Hofburg über „Klimafinanzierung“

Der Summit wird auf zwei Bühnen stattfinden: In der Hofburg erörtern am Vormittag Politiker, Experten und Prominente mit den rund 1200 Besuchern aus 30 Nationen das Thema „Klimafinanzierung“. Dabei wird aber „nicht nur über die Zukunft unseres Planeten diskutiert, sondern gezeigt, was konkret schon alles möglich ist“, hieß es.