Angeklagter Sextäter hat einen „Drang zum Po“

Mit seinem Drang, Frauen auf das Gesäß zu greifen, erklärt ein 27-Jähriger Übergriffe auf insgesamt zehn Frauen in Linz. Nach den ersten Fällen wurde er im Sommer 2018 in Untersuchungshaft genommen. Doch kaum wieder auf freiem Fuß, bedrängte er erneut eine Frau. Der Prozess in Linz wurde bis Herbst vertagt.