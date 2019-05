Grazer Next Liberty: Suche nach Begegnungen

Familienmusical an der Grazer Oper

In „Krähe und Bär“ (ab 16. 11.) treffen in einem Zoo zwei Lebensmodelle aufeinander. Für die tierisch gute Parabel erhielt Autor Martin Baltscheit den Deutschen Kindertheaterpreis. Eine Woche später startet an der Oper das Familienmusical „Pünktchen und Anton“ nach Erich Kästner, für die Bühne adaptiert vom Duo Andenberg/Schubring.