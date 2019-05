Krönender Abschluss: Letzter Life Ball wird pompös

Unter dem Motto „United in Diversity“ - „Vereint in Vielfalt“ setzt Gery Keszler mit dem 26. Life Ball am 8. Juni zum Schlussakkord an. Zum Abschluss wird unter dem Motto „United in Diversity“ ein Zirkusfest am Rathausplatz gefeiert werden - und dafür bringt Roncalli-Mastermind Bernhard Paul sogar sein Riesenrad nach Wien! Eigens für den Life Ball wurde auch von Wein & Co. eine Sonder-Edition mit Sammlerpotential kreiert. Top: City4U verlost ein Set!