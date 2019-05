Horrorunfall: Junges Paar wird nicht mehr erwachen

„Blitzer“ hätten Unfall geklärt

Die Polizei will den Unfallhergang klären und hoffte auf die Rotlichtkameras an der Kreuzung, die als eine der ersten so eine Überwachung bekommen hatte. Doch die „Blitzer“ sind inaktiv, hängen als Attrappen herum. Einige Zeugen meldeten sich, dass der BMW bei Grünlicht, aber vermutlich zu schnell, in die Kreuzung eingefahren war. Hinterm Moped von Pascal und Rebekaa soll kein anderes Fahrzeug gewesen sein – weitere Zeugen werden dringend gesucht, damit keine Frage offenbleibt.