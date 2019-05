Ausweitung der Einflusszone

Bestätigt darf sich Haslauer auch in seiner distanzierten Haltung zur FPÖ fühlen. Dass man an denen besser nicht anstreift, hätte er auch schon früher seinen jungen Kanzlerfreund in Wien in aller Deutlichkeit wissen lassen können. Die Freiheitlichen sollen Oppositionspolitik machen. Das können dort einige sogar.