Kinderpornos gehortet: Salzburger (40) verurteilt!

Eine so große Datenmenge wie in der Anklage beziffert habe der Beschuldigte nicht auf Datenträger gespeichert, das sei in dem Tateizeitraum rechnerisch unmöglich, erklärte Verteidiger Paul Linsinger. Der 40-Jährige gab dann noch an, er habe die meisten der gespeicherten pornografischen Dateien nicht an andere Personen weitergeleitet, sondern nur vereinzelt Daten in einschlägige Internet-Foren gestellt. Teilweise seien Dateien doppelt oder dreifach auf seinem Datenträger vorhanden gewesen. Zudem habe er „geparkte Archive“, die er von mehreren Leuten erhalten habe, zwar abgespeichert, diese aber nicht angesehen. Auch habe er selbst weder Minderjährige noch Unmündige sexuell missbraucht.