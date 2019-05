„Arroganter Haufen!“ - Fans toben nach Titelparty

Am Sonntagnachmittag feierten die Bayern mit rund 15.000 Fans am Münchner Marienplatz den Double-Sieg. Besonders emotional wurde es, als sich Franck Ribery und Arjen Robben bei Anhang und Mitspielern bedankten. Auch Trainer Niko Kovac (siehe Video oben) hat sich während der Doublefeier auf dem Rathausbalkon für die Unterstützung in der schweren Zeit bedankt. Doch für die Fans war die Titelparty offenbar einfach nur fad.