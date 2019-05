Auf Einbruchstour für Drogen

Umfangreiche Ermittlungen von der Kriminalgruppe der Polizei in Parndorf folgten. Jetzt konnten die Beamten dem Täter 18 Einbrüche im Nordburgenland und in Wien nachweisen. Fast immer handelte es sich bei den Tatorten um Kellerabteile, nur in einem Fall wurde ein Getränkeautomat geplündert. Die Beute war meist Bauwerkzeug wie Bohrhammer und Akkuschrauber sowie Fahrräder. Der Schaden beträgt mehr als 10.000 €. In der Vernehmung gab der 42-jährige Slowake zu, mit dem Profit aus den Straftaten seine Drogensucht finanziert zu haben.