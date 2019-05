Misstrauensantrag gegen Kurz „verrückt und dumm“!

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) steht nach knapp eineinhalb Jahren vor dem Ende seiner Kanzlerschaft. Die FPÖ will das Misstrauensvotum der SPÖ gegen ihn und die gesamte Regierung unterstützen und damit für die erforderliche Mehrheit sorgen. Dies sei einstimmig beschlossen worden, sagten mehrere FPÖ-Abgeordnete am Montag nach einer Sitzung der Partei. Doch was sagen die Bürgerinnen und Bürger zu diesem Vorhaben? krone.at hat die Menschen auf der Straße gefragt, ob sie diese Entscheidung nachvollziehen können.