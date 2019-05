Auch Pensionistin (72) zu Hause beinahe verhungert

Eine Mutter und ihre Zwillingstöchter sind, wie berichtet, in Wien-Floridsdorf verhungert. Auch einer alleinstehenden Rentnerin in Währing hätte wohl Ähnliches gedroht. Ingeborg M. hauste offenbar über Wochen oder Monate ohne Strom und Wasser völlig verwahrlost in ihrer Wohnung in der Kutschkergasse.