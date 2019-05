Morrissey: Mit neuem Coveralbum auf Kuschelkurs

Krallen einziehen

Die Songs mäandern alle in Morrisseys Jugendphase, stammen gänzlich aus den 60er- und 70er-Jahren, wo Musik noch Protest bedeutete und sich die Innovation in den einzelnen Songs ihre unikalen Bahnen schuf. Die mit seinem langjährigen Freund Joe Chiccarelli produzierten Tracks zeigen den Popstar zwar ehrfürchtig und motiviert, in vielen Bereichen aber auch etwas schmalbrüstig und abgehalftert. Das Album an sich wirkt viel mehr wie eine Ansammlung einzeln aussortierter Erinnerungen und Lebensphasen des covernden Interpreten, kommt aber niemals wirklich in einen klanglichen Fluss. Gegen die Studioalben Morrissey kommt „California Son“ zu keiner Sekunde an, auch wenn er zwischendurch wirklich starke Momente aufweist. Etwa bei der gelungenen Single-Auskoppelung „Wedding Bell Blues“ von Laura Nyro oder Carly Simons „When You Close Your Eyes“. Ein Morrissey auf Kuschelkurs - es wird sich in naher Zukunft zeigen, ob die Krallen auch dauerhaft eingezogen bleiben.