WAC: Europacup-Spiele sicher nicht in Klagenfurt

WAC wird seine Spiele in der Gruppenphase der Europa League definitiv nicht im Klagenfurter Wörthersee-Stadion austragen. „Eine kurzfristige Austragung der Europa-League-Heimspiele des WAC ist in Klagenfurt leider nicht möglich“, wird Sportreferent und Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler am Montag in einer Aussendung zitiert.