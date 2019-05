Französische Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Nach der Explosion einer Paketbombe mit mehreren Verletzten im französischen Lyon sind zwei Verdächtige festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft teilte am Montag mit, ein 24-Jähriger sei als mutmaßlicher „Täter“ in Polizeigewahrsam. Später ergänzte der Lyoner Bürgermeister Gérard Collomb, eine „zweite Person“ sei festgenommen worden, was von der Staatsanwaltschaft bestätigt wurde.