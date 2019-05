Denkende Fußgängerampel erkennt Kreuzungswunsch

Rund 200 Druckknopfampeln ermöglichen Fußgängern in Wien eine sichere Straßenquerung. Allerdings erst nach einer Wartezeit, die vielen Menschen lästig ist. Die Folge: Fußgänger warten oftmals nicht auf die Grünphase, sondern gehen in eine andere Richtung weiter oder queren die Straße bei Rot. Für manche wiederum sind Druckknopfampeln eine Einladung, die Grünphase im Vorbeigehen einfach nur aus Spaß auszulösen. All diese Handlungen sorgen auch bei Autofahrern für Ärger - nämlich dann, wenn diese an der Kreuzung halten müssen, obwohl niemand die Straße quert. Abhilfe verspricht nun eine denkende Fußgängerampel aus Graz.