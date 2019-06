Quallen-Chips als neuer Food-Trend?

Die Nahrungsmittel werden durch die steigende Bevölkerungsanzahl immer knapper, demgegenüber nimmt die Population der Quallen in den Weltmeeren immer zu, da ihre natürlichen Feinde von den Menschen überfischt werden. Dänische Forscher sehen in dem Verzehr der Quallen daher eine Win-Win-Situation. Bereits vor zwei Jahren haben sie sich schon einmal an Quallen-Chips versucht.