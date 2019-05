Erster Himbeerpflück-Roboter nimmt Arbeit auf

Effizienter als der Mensch

Abhilfe schaffen könnte in Zukunft der Himbeerpflückroboter von Dr. Martin Stoelen, Dozent für Robotik an der Universität von Plymouth. Geführt von Sensoren und 3D-Kameras, erkennt der Greifer des Roboters mittels maschinellem Lernen die reife Frucht und pflückt diese. Noch benötigt er dafür gut eine Minute, spätestens im kommenden Jahr soll dem Bericht nach jedoch die finale Version des Roboters in Produktion gehen. Ausgestattet mit vier Greifarmen, die gleichzeitig arbeiten, soll die Pflückzeit pro Beere dann auf zehn Sekunden sinken. Und da der Roboter nicht müde werde, könne er 20 Stunden am Tag arbeiten.