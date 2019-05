Hundertjährige zieht in deutschen Stadtrat ein

Normalerweise würden Kommunalwahlen in der rheinland-pfälzischen Kleinstadt Kirchheimbolanden nicht so ein großes mediales Echo auslösen. Aber diese Meldung hat dann doch über Deutschland hinaus - und das trotz der EU-Wahlen am Sonntag - Schlagzeilen gemacht: Die 100-jährige Lisel Heise hat im Stadtrat einen Sitz errungen - und das, obwohl die betagte Frau das allererste Mal für ein politisches Amt kandidiert hat.