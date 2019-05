Wiener geben Strache über 11.000 Vorzugsstimmen

Blaue Einbrüche, SPÖ dominiert Hauptstadt

Abgesehen von dem persönlichen Erfolg Straches war die Wahl in Wien für die Freiheitlichen keine gute: Blaue Einbrüche gab es vor allem in den großen Flächenbezirken. In Favoriten etwa musste die FPÖ Einbußen von rund sechs Prozentpunkten verschmerzen. Gleichzeitig legte die ÖVP in diesen Bezirken zum Teil sehr deutlich zu. Die SPÖ liegt dort überall weiter klar vorne, konnte vom blauen Abschwung aber eher wenig profitieren und musste in Liesing sogar ein kleines Minus verschmerzen.