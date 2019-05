Bonnie Tyler: Rockröhre begeistert ihre Fans

„Es ist der 19. Stopp auf der Tour und die Stimme hält immer noch“, freut sich Bonnie Tyler bei ihrem Auftritt in der Grazer List-Halle. Die mittlerweile 67-jährige Rockröhre ist derzeit in ganz Europa unterwegs, um ihr neues Album „Between the Earth and the Stars“ zu bewerben. Es sind solide Songs, die sie da im Gepäck hat. Sie handeln vom Älterwerden („Older“), aber auch von der ungebremsten Lust, Party zu machen („Move“, „Let‘s Go Crazy Tonight“).