Auslandsrumänen an EU-Stimmabgabe gehindert?

„Wir wollen wählen!“, riefen Tausende Auslandsrumänen in Köln, München, Wien und anderen Großstädten Europas, nachdem sie bereits stundenlang auf Einlass in Botschafts- und Konsulargebäude gewartet hatten. Die Stimmung wurde von Stunde zu Stunde gereizter. Zusätzliches Polizeipersonal musste bereitgestellt werden. An den rumänischen Wahlurnen wurde ein Rekordansturm verzeichnet. Der Grund war, dass die Rumänen neben den EU-Parlamentswahlen auch zu einem Referendum aufgerufen waren. Darin sollten sie abstimmen, ob korrupte Politiker weiter begnadigt werden und ob Justizgesetze durch Eilverordnung - also am Parlament vorbei - verändert werden dürfen. Die Opposition hegt den Verdacht, dass Auslandsrumänen, die eher kritisch gegenüber den regierenden Sozialdemokraten gelten, absichtlich an der Stimmabgabe gehindert worden sind.