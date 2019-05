Spittaler Kühe auf Wochenendausflug

Gleich 20 Landwirte bemühten sich am Samstagabend in St. Peter/Spittal sechs ausgebüxte Rinder wieder in den Stall zu bewegen. Da sie allein kaum eine Chance hatten, rückte die Feuerwehr an. Nach knapp zwei Stunden waren fünf Kühe wieder im Stall - nur eine wollte partout ihre Freiheit weiter genießen. Das Tier verhielt sich extrem aggressiv und musste schließlich mittels Betäubungsgewehr betäubt werden, um niemanden zu verletzen.