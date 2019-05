Rapid? „Es müssen ganz einfach Titel her!“

„Krone“: Herr Tojner, wie schaut Ihre Analyse des Status quo aus?

Michael Tojner: Rapid hat in den letzten Jahren in der Infrastruktur viel weitergebracht: Stadionbau, die Vorbereitungen zum Trainingszentrum. Was gefehlt hat, war das sportliche Management. Und Titel! Das kann man nicht erzwingen, aber es müssen einfach Titel her.