Der „Kurz-Turbo“ zündete auch in Kärnten

Einen „sehr gemütlichen Tag“ verbrachte die freiheitliche Spitzenkandidatin für Kärnten, die Villacherin Elisabeth Dieringer-Granza: „Zuletzt kam der Haushalt ohnehin zu kurz.“ Mit dem als Folge eines Sportunfalls eingegipsten Sohn Iacopo wurde in Drobollach am Faaker See gewählt. Danach ging es in den FPÖ-Landtagsklub in Klagenfurt. Dieringer: „Das Ergebnis zeigt, dass unsere Wählerrückholaktion beginnt.“