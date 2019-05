Pilz: Jetzt wieder gemeinsame Sache mit Grünen?

Scheitern bei EU-Wahl „schade“

Das Scheitern der von seiner Liste unterstützten Initiative EUROPA JETZT unter Johannes Voggenhuber sei „sehr schade“, so Pilz. Er habe an Voggenhuber nur eine einzige Bedingung gestellt: in einem Europawahlkampf ausschließlich Europa-Themen zu thematisieren. Dieser „schöne Versuch“ sei gescheitert, weil ausschließlich Innenpolitik - „und das nicht unbedingt auf höchstem Niveau“ - dominiert habe.