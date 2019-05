Punkt und Sieg für die Volleyball-Nationalteams!

Österreichs Volleyball-Nationalteam der Damen ist bei seinem Debüt in der European Golden League in der Olympia World Innsbruck hauchdünn an einer Überraschung vorbeigeschrammt. Die ÖVV-Auswahl musste sich Kroatien erst nach 138 Minuten 2:3 (24,26,-19,-24,-13) geschlagen geben. Das Herrenteam setzte sich am Sonntagabend in der European Silver League gegen Griechenland 3:1 (23,20,-21,22) durch.