Rezo-Effekt schlug bei EU-Wahl in Deutschland zu

Ihr Generalsekretär Paul Ziemiak kündigte an, nach der Wahlanalyse Schlüsse ziehen zu wollen. „Es wird auch um die Frage gehen, wie kommuniziert eigentlich eine moderne CDU.“ Und CSU-Chef Markus Söder, der in Bayern selbst durch das Volksbegehren unter dem Motto „Rettet die Bienen“ vorgeführt wurde, will nun „wieder jünger, cooler, offener“ werden.