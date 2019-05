Ekstase nach drittem Meisterstück

Das Liga-Urgestein fixierte die meisterliche Krönung nach einem hitzigen 1:1 bei Gneis. Wo der Referee einen Griff an den Kopf als „Vogelzeigen“ interpretierte, Plainfelds Durak in Abschnitt eins des Feldes verwies. Nachdem der zahlenmäßige Gleichstand zwischenzeitlich wiederhergestellt war, markierte Doknjas den 1:1-Endstand. Da Verfolger ASV Salzburg zeitgleich bei St. Koloman patzte, herrschte Ekstase in Plainfeld. „Wir haben nur im kleinen Kreis gefeiert, erst beim Heimspiel am Samstag gibt’s was Größeres“, plauderte Chudoba aus dem Nähkästchen. Die Ziele für den Gang nach oben sind ähnlich bodenständig wie 2005. Was damals folgte, ist hinlänglich bekannt...