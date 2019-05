FPÖ jubelt über Salzburger Ergebnis

„Für uns ist dieses Ergebnis eine kleine Sensation, denn vor einer Woche war die Situation eine ganz andere. Da hat niemand mit so einem Abschneiden rechnen können“, kommentiert FPÖ-Landeschefin Marlene Svazek die EU-Wahl in Salzburg. Landesweit verlor die FPÖ deutlich und liegt unter dem Bundes-Ergebnis der Partei, aber noch vor den in Salzburg starken Grünen auf Platz drei.