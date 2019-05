5. Triumph von Damian Warner im Götzis-Zehnkampf

Nicht mehr mit dabei über die 1.500 m war Dominik Distelberger, der wegen einer Wadenverhärtung keine Verletzung riskieren wollte. „Ich will in fünf Wochen in Ratingen am Start sein, in Topform. Ich muss jetzt schauen, dass die Schnelligkeit besser wird, daran werde ich arbeiten“, sagte der Niederösterreicher. „Es war einfach ein typischer Saisoneinstiegs-Mehrkampf, man probiert viele Dinge aus - manches klappt, aber bei vielen Kleinigkeiten fehlt einfach die Sicherheit.“ Natürlich sei es immer blöd, einen Zehnkampf nicht fertig zu machen, aber sein wichtigstes Ziel sei heuer einfach das WM-Limit.