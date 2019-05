Kult-„Oldies“ und ein Youngster in Moosburg

Mit auf der Bühne steht Luke Andrews. Der Niederösterreichische Singer-Songwriter hat mit seinem Album „Leave A Trace“ Aufsehen erregt. Er hat es nach einem Jahr, in dem er in London gelebt hat, produziert und dafür Stars in Studio geholt: Robbie McIntosh (Paul McCartney. . .) an der Gitarre und den Keyboarder von Simply Red und Annie Lennox, David Kleyton. Die Bluesharp spielte kein geringerer als „Ostbahn-Kurti“ Willi Resetarits.

„Smile In Her Pocket“

„Coming Home“